Nach dem Einbruch in mindestens elf Kleingärten hat die Polizei in Bischofsheim (Groß-Gerau) die mutmaßlichen Täter festgenommen.

Die fünf Männer im Alter zwischen 29 bis 47 Jahren seien einer Streife aufgefallen, als sie in der Nacht zu Samstag in einem Transporter auf einem Feldweg gefahren seien, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Männer wurden in U-Haft gebracht.