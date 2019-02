Polizei fahndet nach Bremsspur-Rowdies in Mittelhessen

Raser, Poser - oder doch eine bislang unbekannte Spezies im Straßenverkehr? Die Polizei in Mittelhessen sucht nach dem Verursacher einer Serie von Schlangenlinien-Bremsspuren rund um Hungen und Laubach.

Die Fahndung wird vermutlich nicht als die brisanteste in die Geschichte des Polizeipräsidiums Mittelhessen eingehen. Im Kuriosenkabinett dürfte sie aber einen Platz finden: Seit einigen Wochen fahnden die Beamten nach Unbekannten, die auf mehreren Straßen rund um Hungen und Laubach (Gießen) auffällige Bremsspuren hinterlassen haben: in Form von Schlangenlinien, teils über rund einhundert Meter Länge, wie zunächst die Wetterauer Zeitung berichtete.

Die ersten Sichtungen habe es rund um Weihnachten gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei. Seitdem gebe es immer wieder Beschwerden von aufmerksamen Autofahrern. "Übermäßige Straßennutzung" nennt sich das Vergehen. Darauf stehe erst einmal ein Ordnungsgeld, sagte der Sprecher. Sollten Verkehrsteilnehmer gefährdet werden, handele es sich aber schnell um eine Straftat.

Bei der Aufklärung bittet die Polizei um die Hilfe aufmerksamer Zeugen. Einen Verdacht hegen die Beamten bereits. So seien die Straßen in Mittelhessen beliebtes Ziel halbstarker Autofahrer. "Das ist eine Mischung aus Rasertum und Poserszene", so der Sprecher. "Das kommt schon immer mal wieder vor."

