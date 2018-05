Die Feuerwehr in Maintal hatte in den vergangenen Tagen viel Arbeit.

Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Drei Brände in Maintal

Ein Jugendlicher hat offenbar in den vergangenen Tagen insgesamt drei Brände in einem Maintaler Hochhaus gelegt. Inzwischen hat er seine Taten gestanden und kam in eine Jugendarrestanstalt.

Die Polizei hat in Maintal einen geständigen, erst 16 Jahre alten Brandstifter festgenommen. Der Jugendliche räumte ein, im Mai in einem Hochhaus in Maintal (Main-Kinzig) dreimal Feuer gelegt zu haben.

Er soll am Samstag, Sonntag und der Nacht zu Mittwoch Keller-Parzellen angezündet und dabei einen Schaden von über 50.000 Euro verursacht haben.

Ermittlung wegen schwerer Brandstiftung

Wie die Offenbacher Polizei am Freitag mitteilte, muss sich der Heranwachsende nun einem Ermittlungsverfahren wegen mehrfacher schwerer Brandstiftung stellen. Gegen ihn wurde Untersuchungshaft wegen Wiederholungsgefahr angeordnet, er sitzt in einer Jugendarrestanstalt.

