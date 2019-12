Polizei fasst Automatenknacker in Kelkheim

Zwei Männer haben in Kelheim einen Geldautomaten geknackt. Mit ihrer Beute kamen sie aber nicht weit.

Eine alarmierte Polizeistreife konnte die Täter in der Nacht zum Mittwoch in unmittelbarer Nähe des Tatorts festnehmen und das Diebesgut sicherstellen. Zur Höhe der Beute machte die Polizei am Mittwoch keine Angaben.