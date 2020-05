Ermittler haben einen mutmaßlichen Brandstifter in Bickenbach (Darmstadt-Dieburg) festgenommen.

Ein 25-Jähriger soll am Mittwoch ein Auto unter einem Carport angezündet haben sowie für mindestens vier weitere Brände seit Juni 2019 verantwortlich sein, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mitteilten. In seiner Wohnung wurden Beweismittel gefunden. Er sitzt in U-Haft.