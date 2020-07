Drei Drogendealer im Alter von 20, 21 und 26 Jahren sind der Polizei in Elz (Limburg-Weilburg) ins Netz gegangen.

Wie sie erst am Mittwoch meldete, nahm sie zwei der jungen Männer am 30. Juni in einem Auto fest, wo sie auch vier Kilo Marihuana fand. Den dritten fasste sie einen Tag später in seiner Wohnung in Montabaur, wo auch Kokain und Bargeld in szenetypischer Stückelung lagerten. Die drei sitzen in Untersuchungshaft.