Die Polizei hat einen mutmaßlichen Dealer in Limburg festgenommen.

In einer Wohnung, die der 27-Jährige offenbar als Lagerstätte nutzte, fanden die Beamten unter anderem 1,5 Kilo Cannabis sowie rund 200 Gramm Kokain. Da der Mann unter Bewährung stand, kam er in U-Haft, so die Polizei am Donnerstag.