Die Polizei hat eigenen Angaben zufolge am Dienstag in Gießen einen 18-Jährigen festgenommen, der sich am Morgen in der Nähe des Bahnhofs vor jüngeren Frauen entblößt haben soll.

Nachdem die Polizei verständigt wurde, flüchtete der Täter, konnte jedoch in der Bahnhofsstraße gestellt werden.