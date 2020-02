Nach einem versuchten Einbruch in eine Praxis in der Waldspirale hat die Polizei in der Nacht zum Mittwoch zwei Tatverdächtige festgenommen.

Laut Polizei sollen sie versucht haben, die Tür der Praxis gewaltsam zu öffnen. Sie seien dabei aber vom Inhaber gestört worden. Eine Streife fasste die beiden Verdächtigen in Tatortnähe. Nach einem dritten wird noch gesucht.