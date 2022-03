Wenige Tage nach einer Gewalttat in Gießen mit einem Toten und einem Schwerverletzten hat die Polizei einen Mordverdächtigen bei Frankfurt (Oder) gefasst. Mindestens ein Mittäter ist noch auf der Flucht.

Polizei und Staatsanwaltschaft in Gießen haben genau eine Woche nach einer blutigen Gewalttat einen ersten Fahndungserfolg verkündet. Wie die Behörden am Montag mitteilten, wurde ein 43 Jahre alter, dringend tatverdächtiger Mann im deutsch-polnischen Grenzgebiet bei Frankfurt (Oder) geschnappt. Er sei nach seiner Festnahme am vergangenen Freitag wegen Verdachts des versuchten sowie vollendenten Mordes in Untersuchungshaft gekommen.

Bei der Tat am Montag vergangener Woche war ein 56-jähriger Mann getötet und ein 52-Jähriger schwer verletzt worden. Die Ermittler gehen von einem Raubmord im Drogenmilieu aus: Die Täter hatten demnach Drogen und Bargeld vom Tatort in der Hindemithstraße gestohlen.

Staatsanwaltschaft setzt Belohnung aus

Der dringende Verdacht gegen den bei Frankfurt (Oder) festgenommenen 43-Jährigen gründe sich auf Zeugenaussagen, Fotos aus einer Überwachungskamera - und darauf, dass dessen Ausweis am Tatort gefunden worden sei.

Nach mindestens einem derzeit noch unbekannten Mittäter werde gefahndet, teilten die Behörden mit. Die Staatsanwaltschaft hat eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro ausgesetzt, die zur Ermittlung und Ergreifung der Täter führen .

Die Polizei hatte nach der Tat die zehnköpfige Ermittlergruppe "AG Hindemith" eingesetzt. Es handele sich um "äußerst umfangreiche Ermittlungen", im Fokus stehe derzeit die komplexe Spurenauswertung.