Drogen und 3.300 Euro in bar hat die Polizei in der Wohnung eines 19-Jährigen in Reinheim (Darmstadt-Dieburg) gefunden.

Nach der Durchsuchung wurde der junge Mann vorläufig festgenommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. In dessen Wohnung fanden die Beamten mit Hilfe eines Drogenspürhundes diverse Rauschmittel.