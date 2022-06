Fahrer in 32-Stunden-Schichten, kaputte Bremsen, verbotenes Fleisch: Bei einer Kontrolle von Reisebussen in Südhessen hat die Polizei jede Menge Verstöße festgestellt. Eine Reisende wurde verhaftet.

Bei einer Kontrollaktion auf Autobahnen in Südhessen hat die Polizei bei mehr als der Hälfte aller angehaltenen Reisebusse zum Teil gravierende Mängel festgestellt. Insgesamt wurden fünf Strafverfahren und zwölf Bußgeldverfahren eingeleitet, wie das Polizeipräsidium in Darmstadt am Freitag mitteilte.

Zwei Fahrer eines Reisebusses waren demnach seit 32 Stunden ohne Pause unterwegs. Ein weiterer Bus hatte völlig abgefahrene Reifen und kaputte Bremsen. Die Beamten verboten die Weiterfahrt. In einem Reisebus fanden die Kontrolleure 70 Kilogramm Fleisch, das nicht nach Deutschland hätte eingeführt werden dürfen. In einem anderen Bus saß eine 31 Jahre alte Frau, die mit Haftbefehl gesucht wurde.

Insgesamt kassierten die Beamten fast 10.000 Euro an Sicherheitsleistungen. Bei den Kontrollen an Fronleichnam wurden Busse des internationalen Reiseverkehrs angehalten. Dabei wurden den Angaben zufolge auch fast 200 Reisende überprüft.

