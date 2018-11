Mit einem Verweis auf weltberühmte Literatur hat die Polizei in Wiesbaden in den Sozialen Netzwerken nach dem Besitzer eines verlorenen Eherings gesucht. Mit Erfolg.

"Herr der Ringe gesucht" – so lautete die aus dem Roman von J.R.R. Tolkien entlehnte Überschrift einer Suchanzeige, die die Polizei Wiesbaden am Samstagabend auf Facebook veröffentlicht hatte. Gesucht wurde der unbekannte Ehemann von einer Margret, dessen Trauring bei der Polizei abgegeben wurde.

Und die Suche war erfolgreich: "Herr der Ringe gefunden" meldete die Polizei in einem weiteren Facebook-Beitrag am Montag. Der Besitzer habe tatsächlich aus dem Internet von der Suche erfahren und sich daraufhin bei der Polizei gemeldet, sagte ein Sprecher dem hr und betonte: "Das zeigt, wie nützlich die Sozialen Netzwerke für diese Zwecke sind."

Besitzer eindeutig identifiziert

Der Ring wurde bereits am Montagvormittag an seinen Besitzer übergeben. Um sicher zu gehen, dass auch der der tatsächliche Verlierer den Ring bekommt, habe man bewusst nur die Gravur mit dem Namen der Ehefrau veröffentlicht, nicht aber das Datum der Trauung. "Das Datum konnte er uns nennen, noch dazu hat der Ring an den entsprechenden Finger gepasst", sagte der Sprecher.

Was Margret allerdings dazu sagte, dass ihr Angetrauter einfach seinen Ehering verlor, das ist nicht bekannt.