Die Feuerwehr ist in Wächtersbach an gleich mehreren Stellen im Einsatz gewesen. 600 Heuballen brannten ab. Ein Auto fing kurz darauf ebenfalls Feuer. Die Polizei geht davon aus, dass die Brände gelegt wurden.

In Wächtersbach (Main-Kinzig) sind Feuerwehr und Polizei am Montagabend zu einem Brand von rund 600 Heuballen in der Nähe eines Reiterhofs ausgerückt. Die Löscharbeiten dauerten auch am Dienstagvormittag an, wie die Polizei mitteilte. Demnach führten fünf unterschiedliche Brandherde zu der Ausbreitung des Feuers in der Feldgemarkung zwischen den Stadtteilen Aufenau und Neudorf.

Da sich den Beamten zufolge ein Brandherd in der Nähe der Bahnlinie Hanau-Fulda befand, sei dieser von der Feuerwehr mit einem Brandlüfter beschleunigt zum Abbrennen gebracht worden, um eine Beeinträchtigung oder gar Sperrung des Bahnverkehrs zu verhindern.

Lagerhalle durch Hitzeeinwirkung beschädigt

Zehn Minuten nach dem Alarm wegen der brennenden Heuballen wurde die Feuerwehr zu einem anderen Ort gerufen. Dort brannte ein Pkw komplett aus. Ein daneben stehendes Auto und eine angrenzende Lagerhalle wurden durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf mehr als 30.000 Euro.

Die Beamten, die auch einen Polizeihubschrauber einsetzten, gehen nach eigenen Angaben in beiden Fällen von Brandstiftung aus und prüfen nun einen möglichen Zusammenhang zwischen den Bränden. Sie baten Zeugen um Hinweise.

Mehrere Waldbrände in Heusenstamm

Wegen Brandstiftung ermittelt die Polizei auch in Heusenstamm (Offenbach). Dort hatte es am Samstag, am Sonntag und auch am Montag an unterschiedlichen Stellen im Wald gebrannt. An den Brandherden sei Holz aufgeschichtet worden, hieß es. Die Beamten suchen einen Brandstifter, der in der Gegend um Hainburg und Heusenstamm wiederholt Brände gelegt hat.