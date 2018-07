Die Ermittlungen gegen Susannas mutmaßlichen Mörder und Vergewaltiger Ali B. werfen immer neue Fragen auf. Offenbar kannte die Polizei den Namen des Verdächtigen bereits Tage vor Susannas Verschwinden. Das hatte sie bislang anders dargestellt.

Die Polizei gerät im Fall der getöteten Susanna unter Druck. Offenbar wussten die Ermittler schon sehr viel früher, dass genau jener Ali B., der den Mord an Susanna gestanden hat, auch das elf Jahre alte Mädchen vergewaltigt haben könnte. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Bislang war bei der Polizei immer nur von "irgendeinem Ali" die Rede gewesen.

"Am 18. Mai stand der Name im Raum", sagte der Sprecher dem hr und bestätige damit FAZ-Informationen – also bereits in der Woche vor Susannas Verschwinden. An diesem Tag habe der Hausmeister der Flüchtlingsunterkunft in Wiesbaden-Erbenheim der Polizei die Vergewaltigung der Elfjährigen gemeldet, von der er selbst durch ihren Vater erfahren habe.

Aufgrund der Schilderungen des Mädchens seien Hausmeister und Polizei konkret auf den Namen Ali B. gekommen. Die Polizei berichtete bis zuletzt, nur von "irgendeinem Ali" gewusst zu haben. Da es aber vier Männer mit diesem Namen in der Unterkunft gegeben habe, seien die Ermittlungen nicht vorangekommen.

Staatsanwalt: Vernehmung nicht möglich

Wenn der Name Ali B. zu diesem Zeitpunkt schon bekannt war – warum hat die Polizei nichts unternommen? Hätte Susannas Mord verhindert werden können? Laut Staatsanwaltschaft war eine Vernehmung des 21 Jahre alten Irakers zum damaligen Zeitpunkt nicht möglich, weil die Aussage der Elfjährigen gefehlt und somit kein Sachverhalt vorgelegen hätte.

Zudem sei eine Vernehmung schon deswegen nicht sinnvoll gewesen, da es sich lediglich um einen Anfangsverdacht gehandelt habe und man den möglichen Täter somit frühzeitig gewarnt hätte.

Elfjährige bricht Schweigen

Erst am Dienstag hatte das Mädchen sein Schweigen gebrochen und von den Taten berichtet. Zwei Mal soll Ali B. die Elfjährige im März und Mai in der Flüchtlingsunterkunft vergewaltigt haben. Eine Entscheidung über einen Haftbefehl wegen dieser mutmaßlichen Tat fällt erst in der kommenden Woche. Der ursprünglich für diesen Donnerstag geplante Termin sei um eine Woche verschoben worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Da Ali B. derzeit in Frankfurt in Untersuchungshaft sei, eile die Entscheidung über den zweiten Haftbefehl nicht.

Zudem wird Ali B. verdächtigt, wenig später die 14 Jahre alte Susanna aus Mainz in Wiesbaden vergewaltigt und getötet zu haben. Nach seiner Flucht in den Irak wurde er im Beisein von Bundespolizisten wieder nach Deutschland gebracht. Bei seiner Vernehmung gestand er, das Mädchen getötet zu haben, eine Vergewaltigung von Susanna bestritt er aber.

Sendung: hr-iNFO, 05.07.2018, 9.05 Uhr