Vier Männer sind am Dienstagabend in der Frankfurter Innenstadt festgenommen worden. Zuvor waren an der Konstablerwache Schüsse gefallen.

Die Polizei ist am Dienstagabend zu einem Großeinsatz an der Frankfurter Konstablerwache ausgerückt. Anwohner hatten Schüsse gemeldet.

Tatsächlich seien Schüsse gefallen, sagte ein Polizeisprecher. Die Beamten hatten zuvor über Twitter dazu aufgerufen, den Bereich rund um den Verkehrsknotenpunkt zu meiden. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt.

Vier Festnahmen

Nach Zeugenaussagen war eine Gruppe von Männern gegen 19 Uhr von der angrenzenden Großen Friedberger Straße kommend über die Konstablerwache gelaufen. Aus dieser Gruppe heraus sei gefeuert worden. Die Beamten rückten mit zahlreichen Einsatzkräften und Mannschaftsbussen an und nahmen etwa 15 Minuten später vier Männer fest. Nach den Festnahmen gab die Polizei gegen 20 Uhr Entwarnung.

Bei einem Verdächtigen wurden eine Schusswaffe und ein Messer sichergestellt. Laut Polizei erlitten zwei Personen leichte Verletzungen: Ein Mann habe eine leichte Schussverletzung am Bein, ein weiterer Beteiligter habe weise Schnittverletzungen am Oberkörper auf.

Die Polizei hat offenbar einen Mann festgenommen Bild © Weblauscher

Über die Hintergründe der Auseinandersetzung war am späten Abend noch nichts bekannt, weitere Informationen stellten die Ermittler frühestens für Mittwochvormittag in Aussicht. Es gebe nach derzeitigem Stand keine Hinweise auf einen Konflikt im Rocker-Milieu, sagte ein Polizeisprecher. Am Einsatzort wurden am Abend noch Spuren gesichert.

Rund um die Konstablerwache wurden Seitenstraßen gesperrt Bild © hr/Jan Arnold

Die Straßenbahn- und Busverkehr war während des Polizeieinsatzes auf mehreren Linien vorübergehend unterbrochen. Betroffen waren unter anderem die Straßenbahnen 12, 14 und 18. Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) meldete gegen 20 Uhr, die Störung bestehe nicht mehr.

