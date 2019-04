Der Polizeieinsatz in einer Postfiliale in der Marburger Innenstadt ist beendet. Die Filiale war geräumt und von Sprengstoffexperten untersucht worden. Gefunden wurde nichts.

Entwarnung in Marburg. Der Polizeieinsatz in der Postfiliale in der Gutenbergstraße in der Marburger Innenstadt ist beendet, bestätigte ein Polizeisprecher hessenschau.de. "Es wurde nichts gefunden", so der Sprecher.

Die Polizei hatte die Postfiliale gegen 10.15 Uhr geräumt. Sprengstoffexperten des Landeskriminalamtes durchsuchten mit Spürhunden die Räumlichkeiten und Postfächer. Offenbar war bei einem Kunden der Filiale in dessen Unternehmen zuvor ein Paket explodiert. Eine Person wurde dabei verletzt. Die Bild-Zeitung hatte zuerst davon berichtet. "Das können wir weder bestätigen noch dementieren", so der Polizeisprecher.

Laut der Zeitung hat die Firma in der nun gesperrten Postfiliale in der Gutenbergstraße ein Postfach und dort noch weitere Pakete liegen.

Sendung: hr-iNFO, 18.04.2018, 11.00 Uhr