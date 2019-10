Polizisten haben in einer Wohnung in Lautertal-Eichenrod (Vogelsberg) eine Cannabisplantage mit über 700 Pflanzen entdeckt.

Sie fanden am Montag dort auch Bargeld in vierstelliger Höhe und nahmen außerdem zwei 53 und 28 Jahre alte Männer fest. Die beiden sollen am Dienstag vor einen Haftrichter kommen.