Ein 19-Jähriger ist in Eschwege mit Knochenbrüchen und inneren Verletzungen aufgefunden worden. Er lag in der Ausfahrt eines Parkhauses, Geld und sein Handy waren weg.

Der vor dem Parkhaus in Eschwege gefundene Mann kam mit Frakturen und schweren inneren Verletzungen in ein Krankenhaus, schwebt nach Worten des Sprechers aber nicht in Lebensgefahr. Was ihm zustieß, ist völlig unklar. Der 19-Jährige konnte bislang nicht vernommen werden.

Eine Passantin hatte den Mann am Donnerstagmorgen gefunden. Seine Geldbörse und diverse Gegenstände daraus lagen verstreut um ihn herum, wie die Polizei am Freitag berichtete. Geld und EC-Karte fehlten allerdings. Auch das Handy des Mannes ist verschwunden.

Gefallen oder gestoßen?

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte er sich zuvor mit Bekannten zunächst am Werratalsee und danach in einer Gaststätte aufgehalten. Gegen 4.30 Uhr habe er die Gaststätte allein verlassen. Um 6.17 Uhr sei er vor dem Parkhaus gefunden worden.

Laut Polizei war der Verletzte betrunken. Es liege nahe, dass er aus dem Parkhaus in die Ausfahrt gefallen sei. Es sei aber auch nicht ausgeschlossen, dass er gestoßen wurde, sagte ein Sprecher. "Es gibt gewisse Ungereimtheiten."

Unklar sei etwa, wann dem Mann die Gegenstände entwendet wurden. Dies könne bereits vor dem Vorfall geschehen sein, so die Beamten. Es sei aber auch denkbar, dass jemand die Hilflosigkeit des Schwerverletzten ausgenutzt und die Sachen an sich genommen habe.

Fallhöhe unklar

Offen ist auch, aus welcher Höhe der Mann in die Tiefe gestürzt ist. Ein Fahrzeug habe er nicht in dem Parkhaus abgestellt, sagte der Sprecher. Die Kriminalpolizei Eschwege sucht nun Zeugen, die zur fraglichen Zeit Auffälliges beobachtet haben.