Die Polizei in Heppenheim (Bergstraße) sucht einen Mann, der am Mittwochabend eine Tankstelle in der Darmstädter Straße überfallen hat.

Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, habe er den Kassierer mit einem Messer bedroht und sei mit 500 Euro auf einem Damenfahrrad geflohen.