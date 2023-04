Die Polizei wird am Karfreitag die Szene der Autotuner und Raser ins Visier nehmen.

Alle sieben Polizeipräsidien in Hessen würden sich an dem länderübergreifenden Aktionstag beteiligen, teilte das Landeskriminalamt mit. Fahrzeuge sollen auf illegales Tuning überprüft sowie Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt werden. Der Schwerpunkt der Kontrollen liegt in den Ballungsräumen. In der Szene wird der Karfreitag auch "Carfreitag" genannt. Im Vorjahr stellte die hessische Polizei 46 Straftaten und 440 Ordnungswidrigkeiten fest.