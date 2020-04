Werdende Mutter musste in Klinik

Polizisten in Vöhl (Waldeck-Frankenberg) haben sich in der Nacht zum Samstag als Babysitter bewährt.

Als bei einer 26 Jahre alten Frau in die Wehen einsetzten, war die Betreuung für den 2-jährigen Sohn der Frau noch auf dem Weg. Die Schwangere wurde zur Entbindung in die Klinik gebracht, die Beamten schaukelten den Jungen in den Schlaf, bis die eigentliche Babysitterin eintraf.