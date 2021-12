Polizistinnen und Polizisten haben am Dienstag 3G-Kontrollen in Bussen und Bahnen in Darmstadt durchgeführt.

349 Personen seien dabei kontrolliert worden, so die Polizei am Mittwoch. 37 von ihnen konnten weder einen aktuellen Corona-Test noch einen Impf- bzw. Genesenennachweis vorlegen. Sie müssen nun mit einem Bußgeld rechnen.