Nach dem gewaltsamen Tod des Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke hat die Polizei einen Verdächtigen ermittelt. Nach einem Bericht der FAZ handelt es sich um einen jungen Mann aus dem privaten Umfeld des Opfers.

Im Fall des getöteten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat es eine Festnahme gegeben. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei dem hr am Samstagabend. Weitere Details wollte der Polizeisprecher nicht nennen - "zum Schutz dieser Person und um Vorverurteilungen vorzubeugen".

Nach Informationen der FAZ , die zuerst darüber berichtet hatte, handelt es sich bei dem Festgenommenen um einen jungen Mann aus dem privaten Umfeld Lübckes. Die Ermittler sind sich demnach sicher, den Täter gefasst zu haben. Unter anderem sei es die Auswertung von Lübckes Handydaten gewesen, die die Beamten auf die Spur des Mannes gebracht habe. Offenbar habe es darüber hinaus weitere Anhaltspunkte gegeben, die zur Festnahme geführt hätten.

Diese Informationen wollte der Polizeisprecher dem hr auf Nachfrage ebenfalls nicht bestätigen. Er sagte lediglich, dass die betroffene Person "mit dem Ziel der Informationsgewinnung" in Gewahrsam genommen worden sei. Die in den Ermittlungen federführende Staatsanwaltschaft Kassel war für eine Stellungnahme am Abend nicht zu erreichen, ebenso das Hessische Landeskriminalamt.

Täter schoss Lübcke in den Kopf

Lübcke war in der Nacht zum Sonntag vor knapp einer Woche auf der Terrasse seines Anwesens in Wolfhagen-Istha (Kassel) getötet worden. Der oder die Täter hatten dem CDU-Politiker aus nächster Nähe in den Kopf geschossen. Bis zum Freitag hatten die Ermittler auf dem Grundstück nach Spuren gesucht.

In der Vergangenheit war Lübcke aufgrund seiner liberalen Haltung in Sachen Flüchtlingspolitik Ziel rechter Hetzkampagnen und zahlreicher Beleidigungen und Bedrohungen. Das LKA hatte Anfang dieser Woche erklärt, dass keine Erkenntnisse über einen möglichen Zusammenhang zwischen solchen Drohungen und der Tat vorlägen.

