Die Polizei hat am Mittwoch einen flüchtigen 15-Jährigen festgenommen.

Der Jugendliche, gegen den wegen mehrerer Roller-Diebstähle im Darmstädter Stadtgebiet ein Haftbefehl vorlag, hatte sich vorübergehend ins Ausland abgesetzt. Nach Ermittlung seines Aufenthaltsortes konnte er am Busbahnhof in Frankfurt gefasst werden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.