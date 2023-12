Polizei nimmt in Bensheim mutmaßliche Räuber fest

Die Polizei in Bensheim (Bergstraße) hat drei Verdächtige im Alter von 18 und 21 Jahren festgenommen, die zuvor vier Männer ausgeraubt haben sollen.

Dabei sollen sie die Opfer auch mit einer Schusswaffe bedroht haben. Nach Angaben vom Donnerstag forderten die Räuber von ihnen die Herausgabe ihrer Geldbörsen. Die Beamten fanden bei den Verdächtigen Teile der Beute. Eine Schusswafe konnten sie trotz Absuche des mutmaßlichen Fluchtwegs nicht finden. Ein 18-Jähriger kam in Untersuchungshaft, gegen den 21-Jährigen lag bereits ein Haftbefehl vor. Den Angaben zufolge kommt das Trio weitere Taten in Bensheim und Heppenheim in Betracht.