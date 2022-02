Die Polizei hat am Rosenmontag in der Fuldaer Innenstadt mit einem Großaufgebot einen Mann festgenommen. Er hatte die Beamten selbst gerufen. Mehrere Straßen wurden von schwer bewaffneten Beamten abgesperrt.

Großer Blaulicht-Einsatz der Polizei am Rosenmontag in der Fuldaer Innenstadt: Spezialeinsatzkräfte nahmen am Nachmittag einen Mann fest. Er soll nach hr-Informationen in einer Wohnung mit einer Schreckschusswaffe geschossen haben. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Der Polizei gelang es, Kontakt zu dem Mann aufzunehmen. Als er das Haus rund zwei Stunden nach Einsatzbeginn verließ, konnte er widerstandslos von den teils schwer bewaffneten Beamten festgenommen werden. Möglicherweise stand der 44 Jahre alte Mann unter Drogen.

Zunächst unklare Bedrohungslage

Der Festgenommene selbst hatte die Polizei gegen 13.30 Uhr alarmiert. Den Beamten stellte sich zunächst eine unklare Bedrohungslage dar. Die Polizei sperrte daraufhin mehrere Straßenzüge ab, um Passanten nicht zu gefährden. Mit Schutzhelmen, -westen, Rammböcken und Maschinenpistolen ausgestattete Beamte gingen an verschiedenen Straßenecken in Stellung.

Zahlreiche Schaulustige drängten sich an den Absperrbändern. Während rund um den Einsatzort angespannte Stille herrschte, bot sich eine Straße weiter das Bild von ausgelassenem Treiben von Fastnachtsanhängern vor Kneipen im Ausgehviertel. Der Fuldaer Rosenmontagszug fiel zwar coronabedingt aus. Das Feiern wollten sich einige Karnevalisten aber nicht nehmen lassen

Polizei ermittelt Hintergründe

Zu den genauen Umständen und Hintergründen des Einsatzes konnte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben machen. Der Festgenommene müsse erst noch befragt werden, sagte eine Polizeisprecher.