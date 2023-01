In den frühen Morgenstunden hat eine Frau am Freitag den Notruf in Lollar (Gießen) alarmiert, weil sie einen Schuss aus einem Haus in der Marburger Straße gehört habe.

Die Einsatzkräfte rückten zu einem größeren Einsatz aus, unterstützt von Spezialkräften, weil der Hausbewohner scharfe Schusswaffen besitzt. Das teilte die Polizei mit. Sie nahm den 37-Jährigen fest und ermittelt weiter.