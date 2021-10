Nach einer Messerstecherei in Frankfurt, bei der am Sonntag zwei Männer im Alter von 26 und 27 Jahren verletzt wurden, ist am Montag ein weiterer Verdächtiger festgenommen worden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde er gemeinsam mit zwei 22-jährigen Tatverdächtigen dem Haftrichter vorgeführt. Die beiden hatten sich nach anfänglicher Flucht der Polizei gestellt.