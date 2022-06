In einem Wald in Hainburg-Hainstadt stand Mitte Juni eine Fläche rund 150 Quadratmetern in Flammen.

Die Polizei hat im Landkreis Offenbach einen mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Er soll bei Obertshausen zwei Feuer gelegt haben. Die Ermittler prüfen, ob er für eine Serie von Bränden in der Region verantwortlich ist.

Der festgenommene Verdächtige ist 45 Jahre alt, wohnsitzlos und kam in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in Offenbach mitteilten. Er soll am Samstag bei Obertshausen (Offenbach) zwei Feuer gelegt haben. Die Ermittler werfen ihm vorsätzliche Brandstiftung vor.

In einem Fall kam es am Samstagnachmittag zu einem kleinen Brand in einem Wald, der von einer Zeugin und ihrem Begleiter gelöscht wurde. Das zweite Feuer wurde etwa zwei Stunden später in einer Nothaltebucht an der A3 gelegt. Dort ging eine kleine Grünfläche in Flammen auf.

Mit Hilfe von Zeugenaussagen konnte der Verdächtige wenig später in der Nähe festgenommen werden.

Für weitere Brände im Kreis verantwortlich?

Die Ermittler prüfen nun, ob der mutmaßliche Brandstifter für weitere Brände verantwortlich ist, die in der Region gelegt wurden.

So war es erst am vorvergangenen Sonntag (19. Juni) in der Nähe von Hainburg (Offenbach) zu einem Waldbrand gekommen. 5.000 Quadratmeter der Waldfläche standen in Flammen. Die Polizei fand Hinweise auf Brandstiftung.

Wenige Tage zuvor hatten 150 Quadratmeter Wald im Hainburger Ortsteil Hainstadt gebrannt. Auch hier vermutete die Polizei, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Bereits seit März hatte es hier immer wieder Brände gegeben, die mutmaßlich gelegt worden waren.

