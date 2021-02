Die Polizei hat womöglich ein islamistisches Attantat vereitelt. Sie nahm drei Brüder aus Syrien fest, die mit Sprengstoff hantiert haben sollen - einen von ihnen in Hessen.

Die Ermittler fassten einen der drei Verdächtigen am vorigen Wochenende in Dietzenbach. Das bestätigte das Bundeskriminalamt (BKA) dem hr am Donnerstag. Seine Brüder, von denen einer in Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt ansässig war, setzte die Polizei in Dänemark fest. In Dessau fand sie zehn Kilo Chemikalien für einen möglichen Sprengstoffbau sowie Zündschnüre, wie die zuständige Generalstaatsanwaltschaft Naumburg mitteilte. Die Wohnorte der anderen beiden waren zunächst unklar.

Bei einem Bruder fand die Polizei ein Bild der Fahne der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) auf dem Handy. Die Polizisten hätten zudem eine Koran-Ausgabe gefunden, in der bestimmte Stellen markiert gewesen seien, die auf eine extremistische Gesinnung schließen ließen. Über die Festnahmen hatte zuerst Der Spiegel berichtet.

Mehrere Kilo Chemikalien gefunden

Das BKA wurde auf das Trio aufmerksam, nachdem einer der Brüder in Polen jeweils fünf Kilogramm Aluminiumpulver und Schwefel zur Lieferung nach Dessau-Roßlau bestellt hatte. Der dort lebende Bruder hielt sich nach dpa-Informationen in der Vergangenheit häufiger bei seiner Familie in Dänemark auf.

Wo der mutmaßliche Anschlag hätte stattfinden sollen, ist nicht bekannt. Die Brüder im Alter von 33, 36 und 40 Jahren seien in Damaskus geboren, hieß es aus Sicherheitskreisen.

Familie seit längerem im Fokus der Ermittler

Die Eltern der Brüder leben den Angaben zufolge in Dänemark. Die Familie soll sich mindestens seit 2005 in Europa aufhalten und bereits früher wegen extremistischer Gesinnung aufgefallen sein. Ein sogenannter Gefahrenabwehrvorgang dazu, der über mehrere Jahre lief, soll allerdings keine konkreten Hinweise auf terroristische Aktivitäten zutage gefördert haben.

Hinweis: In einer früheren Version stand, der in Dietzenbach Festgenommene habe dort gewohnt. Das ist aber nicht bestätigt. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.