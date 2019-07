Pfefferspray gegen Passanten, eine Frau wird an den Haaren gerissen: Im Internet kursiert ein Video von einem nächtlichen Polizeieinsatz in Frankfurt, bei dem die Beamten augenscheinlich brutal zur Sache gehen. Über die Sozialen Medien kündigt die Polizei nun eine Aufklärung des Vorfalls an.

Bei dem von Passanten gefilmten und bei Twitter veröffentlichten Vorfall handelt es sich um einen Polizeieinsatz in der Nacht zum Samstag in der Frankfurter Innenstadt.

Nach Angaben eines Polizeisprechers am Samstagabend hatte es eine Schlägerei vor einer Diskothek in der Fußgängerzone "Zeil" gegeben. Das Video zeigt, wie ein Polizist einem Mann sein Knie in die Magengegend rammt und ihn gegen eine Hauswand schleudert. Einem anderen Mann wird aus einer großen Dose ein Spray ins Gesicht gesprüht. Eine Frau, die sich einmischt, wird an ihren langen Haaren von einem Beamten zu Boden gerissen. "Wir müssen von der Echtheit des Videos ausgehen", sagte der Polizeisprecher dem hr.

Polizei: "Die Kritik kommt an"

Bei Twitter äußerte sich die Polizei am Samstag zu dem Vorfall, spricht von einem "Einsatz mit Pfefferspray" und stellt eine Klärung des Vorfalls in Aussicht. "Das Vorgehen wird im Gesamtkontext rechtlich überprüft werden", so die Antwort auf einen Tweet bei Twitter. Man nehme die im Zusammenhang mit dem Vorfall geäußerte Kritik in den Sozialen Medien ernst.

Polizei Frankfurt @Polizei_Ffm Es wurde ein Video veröffentlicht, auf dem der Einsatz von Pfefferspray gegen mehrere Personen zu sehen ist und auch wie eine Frau an den Haaren zu Boden gerissen wird. Wir nehmen die im Zusammenhang damit erhobenen Vorwürfe ernst und werden das Vorgehen rechtlich überprüfen. [zum Tweet]

Auch auf Instagram reagierte die Polizei auf den Vorfall und die Veröffentlichung des Amateurvideos. "Die Kritik kommt an. Es wird dazu ein weiteres Statement geben." Ein Polizeisprecher konnte am Abend auf Nachfrage nicht sagen, wann und auf welchem Weg es dieses Statement geben werde.

Auch in Kassel hatte in dieser Woche ein Amateurvideo eines Polizeieinsatzes für Aufregung und interne Ermittlungen bei der Polizei gesorgt. Bei einer Anti-Nazi-Demonstration mit rund 10.000 Teilnehmern hatte die Polizei Pfefferspray gegen Demonstranten eingesetzt und einen sitzenden Mann weggezerrt. Vom Einsatz betroffene Demonstranten hatten das Verhalten der Polizisten als unverhältnismäßig bezeichnet. Die Polizei ermittelt in dieser Sache intern.

