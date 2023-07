Polizeikräfte an der alten Druckerei.

Polizeikräfte an der alten Druckerei. Bild © Saskia Klingelschmitt (hr)

Polizei räumt besetzte Dondorf-Druckerei in Frankfurt

Am 24. Juni besetzten Aktivisten eine ehemalige Druckerei im Frankfurter Stadtteil Bockenheim. Sie fordern den Erhalt des historischen Backsteinbaus. Jetzt hat die Polizei das Gelände geräumt.

Nach zweieinhalb Wochen ist Schluss: Die Polizei hat am frühen Mittwochmorgen die Dondorf'sche Druckerei geräumt. Das 150 Jahre alte Backsteingebäude war am 24. Juni während des "Kulturcampus Open Air Festival" besetzt worden.

Die Aktion verlief aus polizeilicher Sicht friedlich, wie ein Sprecher sagte. Zwei Dutzend Personen hätten sich auf dem Gelände befunden, die herausgeführt oder herausgetragen worden seien und nach "polizeilicher Sachbearbeitung", als Feststellung der Identität, wieder entlassen würden.

"Räumung ist immer gewaltvoll"

"Eine Räumung ist immer gewaltvoll und kein Dialog", sagte ein Sprecher der Besetzergruppe "Die Druckerei". Erneut sei die Goethe-Universität mit einem Sondereinsatzkommando gegen friedliche Protestierende vorgegangen, sagte er in Anspielung auf die Besetzung und Räumung eines Hörsaals im Dezember vergangenen Jahres. Er forderte den Rücktritt des Präsidiums der Universität. Es halte sich nicht an die eigenen Beschlüsse, nach denen die Uni ein Ort des gewaltfreien Diskurses sei.

Die Besetzerinnen und Besetzer fordern, das Gebäude zu erhalten und in ein selbstverwaltetes kulturelles Zentrum umzuwandeln. Die Goethe-Universität, die das landeseigene Gebäude zuletzt nutzte, stellte am 10. Juli Strafanzeige und Strafantrag gegen die Aktivistinnen und Aktivisten.

Max-Planck-Institut will Neubau - "schweren Herzens"

Künftig soll auf dem Gelände das Institut für empirische Ästhetik des Max-Planck-Instituts entstehen - in einem Neubau.

Die "für eine Arbeitsstätte geltenden Anforderungen an Statik, Barrierefreiheit, Brandschutz, Schallschutz und Schadstofffreiheit" seien mit dem Altbau nicht umzusetzen und auch nicht zu finanzieren gewesen, hatte das Max-Planck-Institut Anfang des Jahres nach mehreren Gutachten erklärt - und sich für einen Architektenentwurf entschieden, der den Abriss des historischen Gebäudes vorsieht.

Aktivisten hatten die frühere Druckerei Ende Juni besetzt. Bild © hr

"Schweren Herzens", wie das Institut betonte - und in Absprache mit der Stadt und dem Denkmalschutz. Die Fassade des Neubaus werde sich stark an das historische Vorbild anlehnen, versicherte das Institut.

"Aus ökologischer Perspektive irrational"

Nach Ansicht der Hausbesetzer ist das "aus ökologischer Perspektive völlig irrational". Schätzungen der Initiative "Architects for Future", die sich für einen nachhaltigen Wandel in der Baubranche einsetzt, hätten ergeben, dass Abriss und Neubau des Backsteinbaus einen CO2-Ausstoß von "deutlich über einer Million Kilogramm" verursachen würden. Mehrere andere Initiativen unterstützten diese Ansicht, unter anderem Fridays for Future oder auch der Bund Deutscher Architekten (BDA) Frankfurt.

Die Besetzerinnen und Besetzer starteten eine Online-Petition für den Erhalt des Gebäudes, die inzwischen von gut 1.700 Menschen unterzeichnet wurde.

Besetzer-Gruppe entschlossen zu bleiben

Die Polizei setzte nun das Hausrecht der Uni durch, wie sie am Mittwoch mitteilte. Sie sei unter anderem mit Spezialkräften vor Ort gewesen und habe auf dem besetzten Areal mehrere Personen angetroffen. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Sophienstraße.

Die Besetzer-Gruppe rief auf Instagram zur Unterstützung auf: "Die Druckerei bleibt!"

Die Druckerei gehörte ursprünglich der jüdischen Familie Dondorf, deren Mitglieder in der NS-Zeit verfolgt wurden. Die Familie verkaufte die Druckerei, zeitweise wurde hier später das nationalsozialistische Volksblatt gedruckt.