Polizeibeamte haben am Freitag im Frankfurter Westend ein verletztes Eichhörnchen gefunden und gerettet.

Das Tier war offenbar von einem Baum gefallen und nicht mehr in der Lage, sich selbst fortzubewegen. Die Beamten brachten das Tier in die Wildstation eines Tierheims, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.