Polizei schießt auf Bewaffneten in Bensheimer Bistro

Ein mit Messern bewaffneter Mann hat sich auf der Toilette eines Lokals in Bensheim verschanzt. Beim folgenden Polizeieinsatz kommt es zu Schüssen, durch die der 30-Jährige lebensgefährlich verletzt wird.

Die Polizei hat bei einem Einsatz in Bensheim (Bergstraße) am Samstagmittag einen 30 Jahre alten Mann angeschossen und ihn schwer verletzt. Sein Gesundheitszustand sei kritisch, teilten Landeskriminalamt (LKA) und Staatsanwaltschaft mit. Der 30-Jährige kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Der Mann hatte sich demnach auf der Toilette eines Bistros über einen längeren Zeitraum eingeschlossen und damit gedroht, sich das Leben zu nehmen, wenn jemand zu ihm käme. Laut Polizei war der Mann "mit Stichwerkzeugen bewaffnet".

Nähere Umstände unklar

Als gegen 13 Uhr die Beamten von zwei Streifenwagen die Lage überprüften, sei es "zum Zusammentreffen mit dem bewaffneten Mann und in der Folge zum Schusswaffengebrauch durch eingesetzte Beamte" gekommen, wie die Behörden mitteilten. Demnach wurde der "Angreifer" verletzt. Inwiefern der Mann auf die Polizisten losging und wo genau es zu den Schüssen kam, dazu sagten Staatsanwaltschaft und LKA nichts. Die näheren Umstände würden ermittelt.

Sendung: hr-iNFO, 16.06.2018, 20 Uhr