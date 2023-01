Die Polizei hat am Samstagabend im Frankfurter Hauptbahnhof einen Mann festgenommen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde dieser mit zwei Haftbefehlen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht. Der 44- Jährige sitzt nun in Darmstadt in Haft.