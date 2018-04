Zwei Polizei-Anwärter sollen in Eschwege einen minderjährigen Kollegen vergewaltigt haben – angeblich mit einer Colaflasche. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

In einer Polizeischule in Eschwege (Werra-Meißner) sollen sich zwei angehende Polizeimeister gemeinschaftlich an einem minderjährigen Kollegen sexuell vergangen haben. Das teilte die Staatsanwaltschaft Kassel am Mittwoch mit.

Vergewaltigung im Dienst

Die Tat soll sich demnach im Februar auf dem Gelände des Aus- und Fortbildungszentrums der Bundespolizei ereignet haben. Die mutmaßlichen Täter sind 22 und 24 Jahre alt und hatten zum Zeitpunkt des vermeintlichen Übergriffs Dienst. Bei dem Opfer handele es sich ebenfalls um einen Polizeianwärter.

Details zu Opfer und Tathergang nannte die Staatsanwaltschaft nicht. Nach Informationen der Bild-Zeitung soll das Opfer in seiner Unterkunft mit einer Cola-Flasche vergewaltigt worden sein.

Wann die Ermittlungen abgeschlossen werden, sei gegenwärtig nicht absehbar, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die Bundespolizei in Potsdam erklärte nur, es habe "einen Vorfall gegeben, zu dem strafrechtliche Ermittlungen anhängig sind".

Anm. d. Red.: In einer früheren Version hieß es, beide Verdächtige seien 24 Jahre alt. Die Staatsanwaltschaft hat diese Angabe später korrigiert.

