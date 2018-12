Polizei setzt neue 360-Grad-Kamera an Tatorten ein

Die Polizei rüstet technisch auf: Eine neue Tatortkamera soll die Beamten nach einem Verbrechen bei den Ermittlungen unterstützen. Die Kamera bietet einen hochauflösenden Rundumblick.

Das Polizeipräsidium Mittelhessen hat am Montag eine neue Tatortkamera präsentiert. Die hochauflösende Kamera, die bereits seit September im Einsatz ist, fertigt Panoramabilder an und ermöglicht den Beamten einen "virtuellen Rundgang" am Tatort.

"Mit den Werkzeugen der modernen Panoramafotografie können auch komplexe Tatorte schnell und einfach in ihrer Ursprungssituation eingefroren und konserviert werden. Mit Hilfe dieser Kamera könne wir Szenarien immer wieder durchspielen", erklärte Polizeipräsident Bernd Paul. Dies sei vor allem wichtig, um auf Abläufe zu stoßen, die nicht plausibel oder gleich offensichtlich seien.

Vor Gericht verwendbar

Die 360-Grad-Aufnahmen können auch bei Gerichtsverhandlungen gezeigt und als Anschauungsmaterial für Richter, Staatsanwaltschaft und andere Prozessbeteiligte verwendet werden, hieß es. Die Arbeit der Spurensicherung könne damit jedoch nur ergänzt, nicht ersetzt, werden. Auch die Polizei in Südhessen nutzt die Technik.