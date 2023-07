Die Polizei hat in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und in Teilen Hessens zwölf Automaten mit Cannabis-Produkten sichergestellt.

Wie die Ermittler am Mittwoch mitteilten, wurden in Hessen Automaten in Marburg, Wetzlar und im Umkreis Frankfurt beschlagnahmt. Außerdem durchsuchten Ermittler am Dienstag die Wohn- und Büroräume der Firmen-Geschäftsführer. Sie werden verdächtigt, illegal mit Cannabisprodukten gehandelt zu haben. Die angebotene Ware werde nun auf den in Deutschland zugelassenen THC-Gehalt geprüft.