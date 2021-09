Bei Durchsuchungen im Kreis Hersfeld-Rotenburg hat die Polizei am Dienstag Drogen im Wert von mehreren tausend Euro sichergestellt.

Im Rahmen mehrerer Ermittlungsverfahren hatten Beamte Wohnungen unter anderem in Philippsthal, Kirchheim und Bad Hersfeld durchsucht, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Fulda mit. Vier Frauen und acht Männer wurden festgenommen.