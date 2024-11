Polizei stellt nach Tipp 30 Kilo Drogen in Wohnung sicher

Ehepaar aus Fernwald in U-Haft

Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Fernwald haben Beamte dutzende Kilo Drogen gefunden, darunter große Mengen Marihuana. Ein Hinweisgeber hatte die Polizei auf die Spur eines dort lebenden Paares gebracht. Der Mann wurde länger gesucht.

Veröffentlicht am 29.11.24 um 11:34 Uhr

Bereits seit mehr als zwei Wochen sitzen eine 24 Jahre alte Frau und ihr sieben Jahre älterer Ehemann aus Fernwald (Gießen) in Untersuchungshaft. Darüber informierte das Polizeipräsidium Mittelhessen am Freitag.

Beiden stehen unter dem dringenden Verdacht, illegal mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. In ihrer Wohnung wurden einer Mitteilung zufolge knapp 30 Kilo Drogen sichergestellt – darunter Ecstasy, große Mengen Haschisch und Marihuana sowie verschiedene Aufputsch- und Betäubungsmittel.

Der Straßenverkaufswert der Drogen dürfte im niedrigen sechsstelligen Bereich liegen. Dazu fanden Polizisten in der Wohnung eine Druckluftwaffe.

Ehemann wurde im Nachbarkreis festgenommen

Die Durchsuchung fand bereits am 3. November statt. Ins Rollen gebracht wurden die Ermittlungen nach Aussage eines Polizeisprechers von einem Hinweisgeber.

In der Wohnung hätten Beamen die 24-jährige Frau angetroffen und festgenommen. Die Suche nach ihrem Mann dauerte noch knapp anderthalb Wochen an, am 12. November hätten Fahnder den 31-Jährigen im Landkreis Marburg-Biedenkopf aufgespürt und widerstandslos festgenommen.

Die Ermittlungen zum Umfang des mutmaßlichen Drogenhandels dauern an.