Die Polizei hat am Donnerstag in Ginsheim-Gustavsburg (Groß-Gerau) einen 18-Jährigen festgenommen, der am Abend zuvor das Auto eines Pizzaboten gestohlen haben soll.

Wie die Polizei berichtete, gab ein aufmerksamer Zeuge den Hinweis auf den Tatverdächtigen. Dieser konnte nach einer kurzen Verfolgungsjagd von den Beamten gestellt werden.