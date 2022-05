Die Polizei hat auf der A643 einen 19 Jahre alten Autofahrer gestoppt, weil er ein verbotenes Rennen gefahren haben soll.

Wie die Polizei am Sonntag meldete, fuhr er mit einem PS-starken Wagen in Richtung Mainz, drängelte andere Autofahrer und verlor in einer Kurve beinahe die Kontrolle über sein Auto. Nach einer kurzen Verfolgung wurde er angehalten und musste seinen Führerschein abgeben.