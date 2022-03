Die Polizei hat am Samstagabend in Neu-Isenburg (Offenbach) einen möglicherweise betrunkenen Fahrer eines Linienbusses gestoppt.

Vorher hatte der Mann mit dem Bus zwei geparkte Autos touchiert. Der 43-Jährige sei einfach weitergefahren und habe neue Fahrgäste in den Bus gelassen, teilten die Beamten mit. An den Autos und am Bus entstand ein Gesamtschaden von mehr als 26.000 Euro. Weil Alkohol im Spiel gewesen sein könnte, wurde dem Busfahrer Blut abgenommen.