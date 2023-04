In der Nacht zum Freitag hat die Polizei in Frankfurt zwei 18-Jährige festgenommen, die zuvor in ein Wettbüro eingebrochen sein sollen.

Nach Angaben der Polizei versteckten sie sich hinter geparkten Autos, als die Polizisten am Wettbüro eintrafen. Sie flüchteten, doch wurden geschnappt - mit rund 3.000 Euro Bargeld. Die Polizei ermittelt, ob das Duo auch zuvor versucht hatte, in einen Kiosk einzubrechen.