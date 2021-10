Unbekannte haben am frühen Dienstagmorgen am Marktplatz in Butzbach (Wetterau) versucht, einen Geldautomaten in einem Geschäfts- und Wohnhaus aufzusprengen.

Als dies misslang, rasten sie in einem Auto davon, wie die Polizei mitteilte. Es handelt sich laut Zeugen um ein Täter-Trio. Nach ihm wird gefahndet.