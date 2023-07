Großeinsatz in Villmar

Im mittelhessischen Villmar hat eine große Suchaktion im Bereich der Lahn begonnen. Seit mehr als einem halben Jahr wird eine damals 34-jährige Frau aus Rheinland-Pfalz vermisst. Die Polizei schließt ein Gewaltverbrechen nicht aus.

Seit Heiligabend vergangenen Jahres wird die damals 34 Jahre alte Rahel M. aus Montabaur vermisst. Der SWR hat über den Fall berichtet. Abgesucht wird nun ein Gebiet an der Lahn bei Villmar (Limburg-Weilburg). Seit Donnerstag früh sind rund 100 Polizisten, aber auch Taucher, Spürhunde und ein Hubschrauber im Einsatz. Die Polizei weiß bisher nicht, was mit der jungen Frau passiert ist, sie kann ein Verbrechen nicht ausschließen.

"Es gibt Hinweise, wonach die Frau nicht mehr am Leben ist und eventuell dort gewaltsam zu Tode gekommen sein könnte", sagt Dominik Mies von der Staatsanwaltschaft Limburg. Die Behörde erhoffe sich durch diese Suche eine große Außenwirkung und dass das Ermittlungsverfahren beschleunigt werde.

Seit Dezember spurlos verschwunden

Rahel M. wurde nach Angaben der Polizei an Heiligabend zuletzt von ihrem Mitbewohner in der gemeinsamen Wohnung in Montabaur (Rheinland-Pfalz) gesehen. Danach verliert sich die Spur der 34-Jährigen. Ihr Telefon sei ausgeschaltet, Familienmitglieder und Freunde hätten sie seitdem nicht mehr erreicht.

Nach ihrem Verschwinden im Dezember hatte die Polizei Hinweise erhalten, die auf das Gebiet um Villmar hindeuten. Die Suche könnte sich über mehrere Tage hinziehen.