Großeinsatz in Villmar

Im mittelhessischen Villmar hat eine große Suchaktion im Bereich der Lahn begonnen. Seit mehr als einem halben Jahr wird eine damals 34-jährige Frau aus Rheinland-Pfalz vermisst. Die Polizei schließt ein Gewaltverbrechen nicht aus.

Audiobeitrag Audio Polizei sucht seit Weihnachten vermisste Frau Audio Polizisten suchen vermisste Frau mit Stöcken im Gebüsch bei Villmar. Bild © hr Ende des Audiobeitrags

Seit Heiligabend vergangenen Jahres wird die damals 34 Jahre alte Rahel M. aus Montabaur (Rheinland-Pfalz) vermisst. Der SWR hatte über den Fall berichtet. Abgesucht wird nun ein dreieinhalb Kilometer langes Gebiet an der Lahn zwischen Villmar und Runkel (Limburg-Weilburg). Seit Donnerstag früh sind rund 100 Polizisten, aber auch Taucher, Spürhunde und ein Hubschrauber im Einsatz. Die Polizei weiß bisher nicht, was mit der jungen Frau passiert ist, sie kann ein Verbrechen nicht ausschließen.

Staatsanwalt rechnet "optimistisch" mit einem Fund

"Es gibt Hinweise, wonach die Frau nicht mehr am Leben ist und eventuell dort gewaltsam zu Tode gekommen sein könnte", sagt Dominik Mies von der Staatsanwaltschaft Limburg. "Es werden die Lahn und die Böschungen zu beiden Seiten abgesucht. Aufgrund mehrerer Hinweise gehen wir davon aus, dass dies ein Ablageort der Vermissten sein könnte." Die Hoffnung ist groß, dass die Suchaktion erfolgreich verläuft. "Sonst würden wir nicht eine so große Anzahl Polizisten ins Rennen schicken."

Wer hat Rahel M. an Weihnachten gesehen?

Auch bittet die Staatsanwaltschaft die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat die Vermisste mit den auffälligen roten Haaren, Sternchen-Tätowierungen an den Unterarmen und Piercings an der Nase und der Unterlippe am vergangenen Weihnachten im Bereich Villmar oder Montabaur gesehen?

Weitere Informationen Hinweise nimmt die Polizeidirektion Limburg-Weilburg entgegen, sie hat für den Vermisstenfall eine eigene Nummer geschaltet: 06431-9140333. Ende der weiteren Informationen

"Der 24.12. ist ein Datum, bei dem so ziemlich jeder weiß, wo er wann an diesem Tag gewesen ist und dementsprechend kann uns wahrscheinlich der ein oder andere Hinweise geben", so Staatsanwalt Mies.

Seit Dezember spurlos verschwunden

Rahel M. wurde nach Angaben der Polizei an Heiligabend zuletzt von ihrem Mitbewohner in der gemeinsamen Wohnung in Montabaur gesehen. Danach verliert sich die Spur der damals 34-Jährigen. Ihr Telefon sei ausgeschaltet, Familienmitglieder und Freunde hätten sie seitdem nicht mehr erreicht. Drei Tage nach ihrem Verschwinden meldete ihr Mitbewohner sie als vermisst. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Limburg war die Vermisste "im Drogenmilieu unterwegs".

Nach ihrem Verschwinden im Dezember hatte die Polizei diverse Hinweise erhalten, die auf das Gebiet um Villmar hindeuten. Die Suche ist zunächst auf zwei Tage angesetzt.