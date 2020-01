Mit einer Öffentlichkeitsfahndung sucht die Polizei in Viernheim nach einem islamfeindlichen Mann. Er soll unter anderem Katzenfutter-Dosen mit Hassparolen versehen haben. Eine Überwachungskamera erwischte ihn auf frischer Tat.

Eine Überwachungskamera hat den mutmaßlichen Täter aufgenommen. Bild © Polizeipräsidium Südhessen

Leere Katzenfutterdosen, beschmiert mit islamfeindlichen Parolen wie "fuck Islam" in einer Hecke entlang eines Fahrradwegs angebracht: Seit Monaten beobachtet die Polizei in Viernheim (Bergstraße) nach eigenen Angaben diese Vorgänge "Am Lampertheimer Weg". Einen Täter konnte sie nicht dingfest machen.

"Alle Ermittlungen haben bisher nichts ergeben, aber es geht hier immerhin um den Straftatbestand Volksverhetzung", sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Nun habe man sich als letztes Mittel zu einer Öffentlichkeitsfahndung mit einem Foto des mutmaßlichen Täters entschieden.

Kameraüberwachung liefert Bild vom mutmaßlichen Täter

Schon im Juni 2019 gab es erste Vorfälle, immer wieder traten die seltsamen fremdenfeindlichen Katzenfutterdosen und andere kleine Objekte in der Hecke auf. Die Staatsanwaltschaft installierte eine Kamera und überwachte den Bereich.

Das Bild, mit dem nun gefahndet wird, entstand während dieser Überwachung. "Wir gehen stark davon aus, dass das der gesuchte Mann ist", so die Sprecherin. Er ist offenbar mit einem Fahrrad unterwegs und zwischen 50 und 60 Jahren alt.

Strafverfahren wegen Volksverhetzung

Eine Öffentlichkeitsfahndung sei zwar eine drastische Maßnahme, aber deswegen sei sie "auch nicht von heute auf morgen" eingeleitet worden. Vielmehr hätten die Behörden seit Monaten erfolglos ermittelt und sähen nun kein anderes Mittel mehr.

"Der Mann ist gut zu erkennen und Viernheim ist nicht New York. Wir versprechen uns von dieser Maßnahme einen Erfolg", sagte die Polizeisprecherin. Auf den Täter wartet ein Strafverfahren wegen Volksverhetzung.