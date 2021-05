Die Polizei sucht nach einem Mann, der am späten Mittwochabend in oder an einem Schrebergarten in Grünberg-Ettingshausen (Gießen) eine Pistole abgefeuert haben soll.

Mehrere Zeugen hätten Schüsse gemeldet, hieß es am Donnerstag. Mehrere Streifenbesatzungen fahndeten vergeblich nach dem Schützen.